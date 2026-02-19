ماكرون: حماية الأطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي أولوية لرئاسة فرنسا لمجموعة السبع

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن إحدى أولويات بلاده خلال رئاستها لمجموعة السبع ستكون حماية الأطفال من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، داعيا دولا مثل الهند لدعم هذه الإجراءات.

وقال ماكرون، خلال كلمته في قمة الهند للذكاء الاصطناعي بنيودلهي اليوم الخميس "لا يوجد سبب يدعو لتعرض أطفالنا عبر الإنترنت لما هو محظور قانوناً في العالم الواقعي"، مؤكدا أن حماية القاصرين من الانتهاكات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي ستكون في صدارة أجندة فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة في عام 2026، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ودعا ماكرون رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، للانضمام إلى هذه المبادرة، مشيرا إلى الحاجة لـ"تحالف جديد للراغبين".

ومن جانبها، أعلنت الهند، مسبقا أنها بصدد مناقشة قيود تعتمد على الفئة العمرية مع شركات التواصل الاجتماعي.

وخاطب ماكرون مودي قائلا: "أعلم أنكم ستنضمون إلى هذا المسعى، إنه لخبر رائع أن تنضم الهند لنهج حماية الأطفال والمراهقين".

وسلط الرئيس الفرنسي، الضوء على مبادرة بلاده لحظر شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما. وتدرس دول أوروبية، من بينها بريطانيا وألمانيا، فرض حظر مماثل وسط تحذيرات من الآثار الإدمانية والضارة لهذه المنصات.

وكان ماكرون قد شن هجوما حادا في تصريحات سابقة بنيودلهي هذا الأسبوع على الحجج التي تتذرع بـ"حرية التعبير" للدفاع عن منصات التواصل الاجتماعي، واصفا إياها بـ"الهراء المحض"، في موقف يتعارض مع أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.