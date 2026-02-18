ميرتس منتقدا حفاوة استقبال ماركو روبيو في مؤتمر ميونخ للأمن: ترامب بطابع أكثر ودية

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن استيائه من التصفيق مع الوقوف الذي حظي به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال ميرتس في بودكاست سياسي بعنوان "تغيير السلطة" من المقرر نشره اليوم الأربعاء: "لم أكن في القاعة، وحتى لو كنت موجودا، لكان من الصعب عليّ الوقوف".

وأشار ميرتس إلى أن خطاب روبيو لم يكن تصعيديا كما كان خطاب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في المؤتمر العام الماضي، مضيفا أنه مع ذلك كان يمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بطابع أكثر ودية".

وأوضح ميرتس رد الفعل في القاعة، قائلا إن المجتمع كان سعيدا بوجود أمريكي واقف أمامهم لا يزال يخاطبهم كأصدقاء. وأضاف: "هذا وحده أثار شعورا معينا. ربما لم يكن كافيا بالنسبة لي، لكنه على ما يبدو كان كافيا للقاعة".

وكان روبيو قد تحدث يوم السبت عن دعم إحياء الشراكة عبر الأطلسي، لكنه في الوقت نفسه أوضح أن التعاون يجب أن يتم وفق الشروط التي تحددها إدارة ترامب.