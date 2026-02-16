قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إن اللجنة تقدم جهودًا إنسانية كثيرة لتخفيف معاناة الأهالي في القطاع، لافتًا إلى تدخلها بشكل عاجل لتأمين الأسر النازحة بعد تعرض خيامها للاحتراق نتيجة استخدام النار كبديل عن غاز الطهي في ظل الظروف الإنسانية القاسية، حيث وفرت حزم إيواء كاملة للأسر المتضررة لضمان مأوى آمن وتقليل معاناتهم.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، اليوم الأحد، أن اللجنة حققت إنجازًا تاريخيًا في قطاع التعليم من خلال إعادة تدوير خشب المشاطيح القادمة من مصر، وتحويلها إلى مقاعد دراسية للطلبة، حيث افتتحت أكثر من 45 مدرسة بالتعاون مع "أوتشا" مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسات أممية أخرى، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتج مئات المقاعد الدراسية يوميًا.

وافتتحت اللجنة مدرسة تعليمية جنوب قطاع غزة تحمل اسم الشهيد محمد صلاح قشطة، وذلك تخليدًا لذكراه وتأكيدًا على استمرار مسيرة العمل الإنساني رغم التحديات.

ولفت إلى استجابة سريعة من فرق الطوارئ التابعة للجنة بعد حريق شب في مخازن مؤسسات عمل في القطاع، حيث تدخلت بجانب فرق الدفاع المدني والمعدات الخاصة لتجنب خسائر أكبر.

وأردف أن وفدًا أمميًا يضم ممثلين عن منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زار مخيمات اللجنة في منطقتي نتساريم والزهراء والمقر الرئيسي، مؤكدًا أن التنظيم والترتيب الذي شاهده الوفد يعكس حقيقة مصر وما تقدمه اللجنة لأهل غزة.