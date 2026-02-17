تامر أمين لجمهور الأهلي بعد مباراة الجيش الملكي: العقل يقول أعمل حاجة تفيد فريقي مش الخصم

علق الإعلامي تامر أمين على قذف عدد من جمهور الأهلي زجاجات مياه على أرض الملعب، في مباراة فريقهم أمام الجيش الملكي، قائلاً إن لاعبي الأهلي فقدوا تركيزهم خلال المباراة بسبب هذا الفعل، مضيفًا: “العقل يقول أن أعمل شيئًا يفيد فريقي، وليس الخصم".

وتابع "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن هذه التصرفات قد تؤثر على حضور الجمهور في المباريات الحاسمة المقبلة، وقد تقوي المنافسين للفريق.

وتساءل: "قولوا لي استفدنا إيه؟ لا مانع لديّ أن تقولوا إننا كنا غاضبين بعد ما حدث لنا في المغرب، في واقعة سكينة المعجون -وهي الأداة الحادة التي أُلقيت من قِبل بعض جماهير الجيش الملكي على الملعب- فقد كنتُ غاضبًا مثلكم بصفتي أهلاويًا ومشجعًا".

وأضاف أنه وفق معلوماته فعقوبة قذف زجاجات المياه على أرض الملعب تكون غرامة مالية تقدر بين 20 إلى 30 ألف دولار تقريبًا، دون حرمان الجماهير من حضور المباريات أو تغيير مكان المباراة.

وأصدرت إدارة نادي الجيش الملكي المغربي بيانًا رسميًا استنكرت فيه الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي، ضمن ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026.

وتعرض لاعبو الجيش الملكي للرشق بزجاجات المياه من جانب بعدد من جماهير الأهلي خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة الدولي، والذي ضمن للأهلي والجيش الملكي معًا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.