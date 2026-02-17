أمريكا ترسل وحدة تدريب عسكرية إلى نيجيريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش النيجيري، اليوم الثلاثاء، أن وحدة تدريب عسكرية أمريكية قوامها 100 شخص وصلت نيجيريا لدعمها في مواجهة الإرهابيين الإسلاميين والجماعات المسلحة الأخرى.

وستتمركز الوحدة ومعداتها في مدينة باوتشي بشمال شرق البلاد عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم. وستقوم الوحدة بتدريب القوات النيجيرية وتقديم الدعم الفني. كما سوف يتم تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وقال البرجيدير جنرال سامايلا أوبا مدير قطاع الاعلام الخاص بالدفاع إن أفراد الوحدة ليسوا قوات قتالية ولكن مستشارين ومدربين. وأضاف أن الهدف هو تعزيز قدرة نيجريا على مكافحة التهديدات الإرهابية وتحسين حماية الأفراد المعرضين للخطر في أنحاء البلاد.

وأوضح أن الجيش النيجيري سيحتفظ بالقيادة والسيطرة الكاملة. وجاء في بيان الجيش أن الرئيس بولا تينوبو طلب المساعدة من الولايات المتحدة بعد مباحثات ثنائية.