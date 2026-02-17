وصف الإعلامي نشأت الديهي إقليم الشرق الأوسط بـ «البائس» في ظل التصعيد العسكري والدبلوماسي المتزامن، مشيرا إلى بدء إيران، الاثنين، مناورات عسكرية في مضيق هرمز، بالتزامن مع جولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في جنيف، الثلاثاء.

وأضاف خلال برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TEN» أن إيران اتخذت قرارا بتوجيه رسالة للأمريكان من خلال هذه المناورات، تؤكد فيها أنها «ليست منبطحة أو ضعيفة»، لافتا إلى أن الحرس الثوري الإيراني يهدف من خلال هذه التحركات لإظهار قدرته على إغلاق مضيق هرمز.

ورأى أن المناورات بمثابة «رسالة غير مشفرة» للمفاوضين في جنيف، ومفادها أن طهران «جاهزة لإغلاق المضيق» مع توجيه الضربة الأمريكية، منوها أن هذه الخطوة ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار النفط لما فوق الـ 200 دولار للبرميل.

وفي سياق متصل، لفت إلى إجراء جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الآخر مناورات عسكرية في منطقة «إيلات»، استخدم فيها طائرات ومنظومات دفاعية للرد على الضربات الإيرانية المتوقعة، أو للمساهمة في ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة ضد إيران.

واعتبر أن تزامن المناورات الإيرانية في هرمز مع الإسرائيلية في إيلات يشير إلى صدور قرارات «إطلاق الصواريخ وصوت المدافع قريبا»، معربا عن تصوره بأن «الحرب آتية والضربة قادمة».

وتوقع أن تنفذ الولايات المتحدة هذه الضربة خلال شهر رمضان المبارك، واصفا ذلك بأنه رسالة أمريكية موجهة للمسلمين في كل مكان، مشددا أن جميع الأطراف في الوقت الراهن «تسير على أطراف أصابعها».