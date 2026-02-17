ضبط سيدة متهمة بفرض «إتاوة» على سائق سيارة ميكروباص بأحد الطرق في الإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقى ضباط مباحث الإسكندرية، القبض على سيدة متهمة بفرض مبلغ مالي «إتاوة» على سائق سيارة أجرة «ميكروباص» بأحد الطرق، دون وجه حق.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم بالنشر من سيدة واتهامها بفرض «إتاوة» عليه حال استقلاله سيارته.

وتبين من خلال الفحص عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، فيما أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها مقيمة في نطاق دائرة قسم شرطة المنشية، ومعروفة بفرض الإتاوات وأعمال البلطجة.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه بتقنين الإجراءات تم ضبط السيدة، وباقتِيادها إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.