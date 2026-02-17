الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة للحياء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة بوزارة الداخلية من القبض على صانعة محتوى، لاتهامها بنشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رقصها بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصها بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة، وتبين أن لها معلومات جنائية، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزتها هاتفان محمولان. وبفحصهما، تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.