أفادت قناة العربية، اليوم السبت، بأن حزب الله يستعد لسيناريو هجوم إسرائيلي محتمل، مشيرة إلى أن قيادة الحزب كثّفت خلال الفترة الأخيرة الاجتماعات العسكرية والأمنية بهدف إعداد خطط لحرب متوقعة.

وبحسب القناة، فإن ضباطًا إيرانيين من الحرس الثوري يشرفون على عملية الاستعداد، حيث كان بعضهم موجودًا في لبنان سابقًا، فيما وصل آخرون مؤخرًا على خلفية الحديث عن احتمال شن هجوم أمريكي ضد طهران.

ونقلت العربية عن مصادر مقرّبة من حزب الله قولها إن دور الضباط الإيرانيين لا يقتصر على إعادة تأهيل قدرات الحزب، بل يشمل الإشراف المباشر على الاستعدادات للحرب، وعقد اجتماعات مع عناصر الحزب لتوجيههم، من بينها اجتماع عُقد في وحدة الصواريخ في منطقة البقاع التي تعرضت لهجوم أمس.

وأضافت المصادر أن تقدير حزب الله هو أن أي هجوم إسرائيلي ضده بات "مسألة وقت".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، اغتيال عشرة "مسلحين" في غارات شنها على أهداف في لبنان، بينهم ثمانية من حزب الله واثنان من حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت ثلاث مقرات مختلفة لحزب الله، وإن "القتلى" كانوا جزءًا من منظومة الصواريخ التابعة له.

وأضاف المتحدث أن "العناصر المستهدفة عملت خلال الفترة الأخيرة على تسريع عمليات الجهوزية وبناء القوة، مع التخطيط لإطلاق نار باتجاه إسرائيل وتنفيذ مخططات تشكل خطرًا على قوات الجيش والمواطنين"، معتبرًا أن هذه الأنشطة "تشكل خرقًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".