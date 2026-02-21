السلطات السورية تتسلم مطار القامشلي بموجب الاتفاق مع قسد

تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، السبت، إدارة مطار القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، بموجب الاتفاق مع تنظيم "قسد".

وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إنها تسلمت اليوم إدارة مطار القامشلي، استكمالا لبنود الاتفاق المبرم بين الحكومة و"قسد".

وأضافت أن عددا من مديري الإدارات في الهيئة أجروا جولة ميدانية في المطار، اطّلعوا خلالها على الواقع الفني والإداري، وبحثوا آليات إعادة تشغيله وفق أعلى المعايير.

بدوره، قال رئيس الهيئة عمر الحصري، في بيان، إن الخطوة "مهمة ضمن مسار توحيد إدارة المطارات تحت مظلة الدولة، وضمان تشغيلها وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة الدولية".

ويتميز مطار القامشلي بأهمية استراتيجية، إذ يُعد الوحيد في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة "قسد"، وتوقف عن الخدمة المدنية خلال السنوات الـ15 الماضية.

وفي 8 فبراير الجاري، عقد وفد من وزارة الداخلية السورية اجتماعاً مع "قسد" لبحث تسلم إدارة مطار القامشلي، وفق وكالة "سانا".

وفي 30 يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد"، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج، معتبرة أن الاتفاق المتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي ودمج القوات العسكرية يُعد مكمّلًا لاتفاق سابق وُقّع في 18 من الشهر نفسه.

وجاء الاتفاق الأخير عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاق مارس 2025.