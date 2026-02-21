أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، 3 فلسطينيين بينهم طفل، خلال اقتحامات نفذها بمناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي مخيم الأمعري للاجئين قرب مدينة رام الله (وسط)، اقتحمت قوة إسرائيلية المخيم، وانتشر جنود مشاة في حاراته وأزقته، ما أدى إلى اندلاع مواجهات رشق خلالها شبان فلسطينيون الحجارة، فيما أطلق الجيش الرصاص وقنابل الصوت، بحسب مصادر محلية للأناضول.

وجراء ذلك، أصيب فلسطينيان بالرصاص، ونقلا للمستشفى، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي بلدة بيت فوريك شرقي نابلس (شمال)، اندلعت مواجهات مماثلة، واعتدى الجيش على عدد من الشبان واحتجز 3 منهم، دون توفر معلومات عن إطلاق سراحهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مواجهات بيت فوريك أسفرت عن إصابة طفل (14 عاما) بالرصاص.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدتي سلواد شرق رام الله، والطيبة غرب جنين (شمال)، دون الإبلاغ عن إصابات.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاعتداءات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، التي استمرت عامين، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد 1116 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.