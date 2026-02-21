أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، شابا خلال اقتحام مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم، وانتشر جنود مشاة في حاراته وأزقته؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات رشق خلالها شبان فلسطينيون الحجارة، بينما أطلق الجيش الرصاص وقنابل الصوت.

وجراء ذلك، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص في الفخذ، ونُقل للمستشفى، حسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولم توضح الجمعية طبيعة الإصابة أو مدى خطورتها.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاعتداءات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، التي استمرت عامين، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد 1116 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.