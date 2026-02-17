 ضبط 10 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 فبراير 2026 7:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

ضبط 10 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 7:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 7:03 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 رجال و7 سيدات، من بينهم 7 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وتبين أن المتهمين كانوا بصحبة 16 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك