الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية أقل من المتوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء نتيجة مزايدة بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 16 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح أقل من المتوسط.

وذكرت الوزارة أن العائد على هذه السندات بلغ 664ر4% وبلغ معدل التغطية 36ر2 مرة.

كانت الوزارة قد باعت الشهر الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 13 مليار دولار حيث بلغ العائد عليها 846ر4% ومعدل التغطية 86ر2 مرة.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وكان متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشرين سنة 65ر2 مرة.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية نتيجة طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولر وسندات أجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار وسندات أجل 30 عاما بقيمة 25 مليار دولار.

وجاء الطلب على السندات أجل 3 سنوات في حدود المتوسط وعلى السندات أجل 10 سنوات أقل من المتوسط وعلى السندات أجل 30 عاما فوق المتوسط بنسبة كبيرة.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة غدا تفاصيل طرح كمية من السندات طويلة الأجل على ثلاث شرائح، الأولى مدتها عامين والثانية مدتها 5 سنوات والثالثة 7 سنوات.