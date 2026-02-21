هيئة المجتمعات العمرانية تدرس تطبيق رسوم تحسين الطريق الصحراوى على المساحات البنائية المبيعة

تدرس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطبيق رسوم تحسين الطريق الصحراوى على المساحات البنائية المباعة فقط بالمشروعات الواقعة على جانبى الطريق، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

وتتوزع رسوم تحسين «الصحراوى» بواقع 1500 جنيه للشريحة الأولى على اتجاهى الطريق بعمق واحد كم والشريحة الثانية 750 جنيهًا بعمق 3 كم والثالثة 500 جنيه بعمق 7 كم.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية أخطرت شركات التطوير العقارى بسداد الرسوم المستحقة عليهم إما كاش أو سداد ٥٠٪ دفعة مقدمة والمبلغ المتبقى على ثلاث سنوات دون أقساط، وبحسب مصادر فإن الهيئة أوقفت التعامل مع جميع الأراضى والمشروعات المخاطبة برسوم التحسين لحين سداد الدفعة المقدمة.

بحسب المصادر فإن الاشتراطات الجديدة لتطبيق رسوم التحسين ما زالت محل دراسة من الجهات المعنية، ولم يتم إخطار الشركات العقارية بها رسميًا.

طريق مصر إسكندرية الصحراوى طريق حر وأحد الطرق الرئيسية فى جمهورية مصر العربية، تم إنشاؤه عام 1935، يربط بين القاهرة ومدينة الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالى 220 كم، وتبلغ سعة الطريق فى الاتجاه الواحد أربع حارات مرورية مخصصة للسيارات، وحارتين مروريتين مخصصتين للنقل الثقيل.

ويعد تطوير وتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى من أهم المشروعات التى قامت بها الدولة حيث تم التطوير والتوسعة لاستيعاب الكثافة المرورية المتزايدة على الطريق، والقضاء على التقاطعات السطحية، والحد من الحوادث بزيادة عرض الطريق إلى ١٨,٣ م بطول ١٦٤ كم، تبدأ من علامة «الكيلو ٢٦» حتى بوابة تحصيل رسوم الإسكندرية عند علامة «الكيلو ١٩٠». وذلك بتوفير أربع حارات مرورية بدلًا من حارتين لكل اتجاه، مع إنشاء طريقى خدمة بعرض ١٠,٥ م لكل اتجاه. ولتيسير حركة المرور على طريق الخدمة تم إنشاء ٣٠ كوبرى.