تقرير: جنوح عدد من حيتان العنبر قبالة جزيرة فانو في الدنمارك

جنح عدد من حيتان العنبر قبالة جزيرة فانو الدنماركية، وذكرت تقارير أن بعضها نفق، حسبما أفادت وكالة ريتزاو اليوم السبت.

وجرى اكشاف الحيتان بين فانو وشبه جزيرة سكالينجين. وكان يعتقد في البداية أن أربعة من حيتان العنبر نفقت، لكن تم رصد خمسة أو ستة حيتان صباح اليوم السبت.

وبحسب تقرير ريتزاو، قال وزير البيئة الدنماركي ماونوس هاينكه: "من المهم أن يبتعد المواطنون عن المنطقة ويحترموا الحواجز. يمكن أن يسبب الإزعاج توترا للحيوانات ويجعل مهمة الإنقاذ أصعب".

يذكر أن هذه ثالث مرة في العام الجاري تجنح فيها حيتان العنبر في الدنمارك. وطفا حوت قبل ثلاثة أسابيع كان يبلغ طوله نحو 14 مترا على شاطئ نورث يوتلاند.

وبعد بضعة أيام، تم اكتشاف حوت عنبر آخر على شاطئ قرب بلدة إسبجيرج.