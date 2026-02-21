آكسيوس: واشنطن قد تسمح لطهران بتخصيب رمزي لليورانيوم

قال موقع "آكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن الولايات المتحدة تدرس جميع خياراتها تجاه البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم في مستويات رمزية، واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي ونجله.

جاء ذلك في تقرير نشرته أكسيوس، الجمعة، نقلا عن مسئول أمريكي رفيع المستوى (لم تذكر اسمه).

وأفاد المسئول، بأن الإدارة الأمريكية مستعدة للنظر في مقترح يسمح لإيران بمستوى "رمزي" من التخصيب النووي، بشكل يزيل احتمال تصنيع قنبلة نووية.

وأوضح أن الرئيس دونالد ترامب، قد يكون مستعدا لقبول اتفاق ملموس يمكن تسويقه سياسيا، مضيفًا: "إذا أرادت إيران تجنب الهجوم، فعليها أن تقدم لنا عرضا لا يمكن رفضه، وإذا لعبوا بالأمر، فلن يُقابلوا بصبر كبير".

فيما ذكر مسئولون آخرون أن جميع السيناريوهات طُرحت على ترامب بشأن إيران، وأن من بين هذه الخيارات احتمال اغتيال علي خامنئي ونجله.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صرح بأن الولايات المتحدة لم تطالب بتصفير مستوى تخصيب اليورانيوم، وأنهم سيقدمون خلال يومين أو ثلاثة إلى الإدارة الأمريكية مسودة اتفاق نووي في إطار المفاوضات الجارية.

ورعت سلطنة عمان الثلاثاء، جولة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في مدينة جنيف السويسرية، بعد جولة سابقة بالعاصمة مسقط في 6 فبراير الجاري.

ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة وبتحريض من إسرائيل بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.