الشرطة الإسبانية تفكك شبكة لتهريب الخشخاش وتعتقل 3 أشخاص

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 3 رجال يُشتبه في قيامهم بشحن كبسولات من نبات الخشخاش المجفف المُنتج للأفيون عبر البريد داخل إسبانيا وإلى خارجها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال الحرس المدني الإسباني اليوم السبت إن الرجال الثلاثة اعتُقلوا في يناير وما زالوا قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين، وقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بجرائم ضد الصحة العامة بسبب الاتجار بالمخدرات.

وبدأ التحقيق في سبتمبر 2025 بعد اعتراض أربع شحنات بريدية تحتوي على نحو سبعة كيلوجرامات من مواد نباتية في مطار أليكانتي-إلتشي ميجيل إرنانديث، وهو البوابة الجوية لمنطقة أليكانتي وكوستا بلانكا في جنوب شرق إسبانيا.

وأظهر التحليل أن المادة المضبوطة هي نبات "بابافير سومنيفروم" المعروف بخشخاش الأفيون، وهو نبات يرتبط مباشرة بإنتاج الأفيون ومشتقاته، بحسب البيان.

ولاحظ المحققون استخدام اللقب نفسه في جميع الشحنات، سواء للمرسلين أو المستلمين، كما تبين أن الطرود أُرسلت جميعها من عناوين مختلفة تقع في بلدية لوس ألكاثاريس في إقليم مورسيا.

وأدت العملية إلى تحديد هوية 3 رجال من العائلة نفسها، جميعهم من مواليد الهند، جرى اعتقالهم وضبط مخزون بلغ 527 كيلوجراما من نبات الخشخاش.

وبعد الرجوع إلى قواعد بيانات الشرطة، تأكد للمحققين أن الرجال الثلاثة كانوا مرتبطين بسرقات حديثة لمحاصيل الخشخاش من مزارع قانونية مخصصة للاستخدامات الدوائية في مقاطعة ألباسيتي.

وقال المتحدث باسم الحرس المدني، ألفارو جاياردو: "في إسبانيا توجد زراعات قانونية لهذا النبات مخصصة للاستخدام الدوائي، لكن هناك كثيرين يستخرجون الأفيون بصورة غير قانونية تماما بغرض الاستهلاك أو الاتجار، وهو أمر خطير إذا جرى دون رقابة، لأنه مادة مخدرة".

وأحيل الموقوفون الثلاثة إلى محكمة التحقيق في الدائرة القضائية لمدينة إلتشي، التي أمرت بإيداعهم السجن.