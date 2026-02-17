الزراعة: جميع السلع متوفرة بمنافذ الوزارة بأسعار منخفضة بنسبة 25%

قال خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المناسبات الدينية والوطنية دائمًا ما تشهد زيادة في الإقبال على شراء السلع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن جميع السلع متوفرة بكافة أنواعها، مشيرًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع.

ولفت إلى أن من بين هذه السلع بيض المائدة والألبان الطازجة، بجانب الدواجن بنسبة 97%، والأسماك بنسبة 93%، معقبًا: «الحمد لله الخير موجود».

ونوه بأن وزارة الزراعة لديها منافذ ثابتة طوال العام، مشيرًا إلى زيادة الكميات المعروضة في هذه المنافذ مع افتتاح بعض الخيم الرمضانية بالتعاون مع المحافظات.

ولفت إلى تجهيز سيارات متنقلة تجوب الميادين العامة والمدن النائية، ويتم فيها طرح 80% من المنتجات الخاصة بوزارة الزراعة، مثل الأرز والسكر واللحوم الطازجة والمجمدة.

ونوه إلى التعاقد مع بعض الموردين لتوفير ياميش رمضان وسلع أخرى لا تنتجها الوزارة، ليتم الطرح بأسعار مخفضة وجودة مرتفعة، مؤكدا فرض رقابة كبيرة على السوق.

وأوضح أن المنتجات متوفرة بأسعار مباشرة من إنتاج الوزارة إلى يد المستهلك، ما يحقق خفضًا في الأسعار بنسبة لا تقل عن 25%.