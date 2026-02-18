 بن شريفية: لا يوجد قوي وضعيف في صدام الترجي والأهلي - بوابة الشروق
الأربعاء 18 فبراير 2026 6:44 م القاهرة
بن شريفية: لا يوجد قوي وضعيف في صدام الترجي والأهلي

الشروق
نشر في: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 6:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 6:36 م

أبدى معز بن شريفية، حارس مرمى مستقبل سليمان والحارس السابق للترجي التونسي، مشاعر مختلطة عقب تأكد مواجهة فريقه الأسبق مع الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، معترفًا بصعوبة متابعة اللقاء هذه المرة من خارج المستطيل الأخضر.

وكانت القرعة قد وضعت الترجي في صدام متجدد مع الأهلي، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا بين الفريقين، على أن تُقام مباراة الذهاب يومي 13 أو 14 مارس المقبل، بينما يُلعب الإياب يومي 20 أو 21 من الشهر ذاته.

وفي تصريحات لموقع “فوت 24” التونسي، أكد بن شريفية أن مباريات الترجي أمام الأهلي دائمًا ما تكون استثنائية، قائلًا إن مثل هذه المواجهات لا تعترف بالفوارق الفنية أو الترشيحات المسبقة، خاصة مع إقامة لقاء في رادس وآخر في مصر.

وأعرب بن شريفية عن تمنياته بالتوفيق لفريقه السابق، مشيرًا إلى أن متابعة المواجهة عبر شاشة التلفاز ستكون


