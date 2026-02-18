محافظ البحيرة تتابع منظومة النقل الداخلي وتستقل إحدى مركباتها في إيتاي البارود

استقلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أحد أتوبيسات النقل الداخلي في أثناء تواجدها بمحطته، إذ التقت بالركاب وهنأتهم بحلول شهر رمضان المعظم، في إطار حرصها الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين، وخلال جولتها اليوم بمركز ومدينة إيتاي البارود.

وتبادل المواطنون والركاب، الحديث مع المحافظ، معربين عن سعادتهم بلقائها، وقدموا لها التهنئة بمناسبة تجديد الثقة من القيادة السياسية لها محافظًا للبحيرة، وحلول شهر رمضان المبارك.

وأجرت المحافظ، حوارًا من القلب مع الركاب، استمعت خلاله لشكواهم ومتطلباتهم، ووعدتهم بالعمل على حل هذه المشكلات في أسرع وقت ممكن.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر، بضرورة توافر كل وسائل النقل العام على مدار اليوم؛ لتسهيل تنقل المواطنين وضمان تقديم الخدمة بشكل منتظم طوال شهر رمضان.