وجّه شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببدء صرف المنحة الإضافية على البطاقات التموينية اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 17 فبراير 2026، ولمدة شهرين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير لمتابعة الإجراءات التنفيذية النهائية لصرف المنحة عن شهري مارس وأبريل، في ضوء ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حزمة الدعم الاجتماعي.

وأوضح الوزير أن قيمة المنحة تبلغ 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، لمدة شهرين، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، يستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن. ويتم الصرف من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «كاري أون» و«جمعيتي» وبدالي التموين.

وأشار إلى أن المواطن سيُخطر برسالة نصية (SMS) تفيد باستحقاقه المنحة، بالتوازي مع رسالة صرف الخبز، مع حرية اختيار السلع من القائمة المخصصة للمنحة وفق احتياجاته، وبحد أقصى شهري يشمل 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو، و3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو، و3 عبوات زيت (700 مللي بسعر 48 جنيهًا أو 800 مللي بسعر 54 جنيهًا)، و6 عبوات مكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

ووجّه الوزير بسرعة إمداد المنافذ بالسلع، مع صرف 30% من قيمة التأمين لمنافذ «جمعيتي» وبدالي التموين فورًا، وإتاحة استعاضات مفتوحة خلال فترة الصرف لضمان توافر السلع دون انقطاع. كما شدد على المتابعة الميدانية الدقيقة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة للتنسيق مع الجهات المعنية ورصد أي معوقات.

وأكد أن صرف المنحة يتم بالتوازي مع الدعم التمويني الشهري المعتاد، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا.