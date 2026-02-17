ضبط متهم بتقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على متهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق أرباح مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عملائه، لتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير، وهاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي عملات أجنبية مقلدة، وأوراق مجهزة للطباعة لفئة مالية محددة.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.