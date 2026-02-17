وزير الأوقاف يعلن تفاصيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة: إقامته في 27 رمضان تزامنا مع الاحتفال بليلة القدر

• الوزير: تشكيل لجنة من تسعة أعضاء من كبار العلماء والمتخصصين لفحص تسجيلات المتسابقين الخمسة واختيار الأول والثاني في فرعي المسابقة

• الوزير يعلن عن التحضير للموسم الثاني من دولة التلاوة.. واستنساخ التجربة في دولة الفصحى ودولة الابتهالات

عقدت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفالية لعرض تفاصيل حفل ختام برنامج «دولة التلاوة»، في موسمه الأول، برعاية شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، بمركز مصر الثقافي الإسلامي في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة؛ وذلك بحضور فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي - وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور أحمد نعينع - شيخ عموم المقارئ المصرية، والمهندس أيمن القوصي - العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، ونخبة من أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة.

استهلت الاحتفالية بتلاوة مباركة للقارئ محمد كامل؛ أحد نجوم دولة التلاوة. وفي كلمته قدم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف – التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية (حفظه الله) وشعب مصر والأمتين العربية والمسلمة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما قدم الشكر إلى الشركاء والحضور الكرام مؤكدًا أن هذه المناسبة العطرة تمثل نفحة إيمانية كبرى ينتظرها المسلمون في كل مكان، مشيرًا إلى أنه بعد بضعة أشهر من معايشة برنامج دولة بحناجره الذهبية، التي أطربت أسماع وقلوب شعب مصر العظيم والعالم كله، أُعيدت إلى الأذهان قيمة الصوت المصري الأصيل، حيث تجمعت الأسرة الكريمة كل جمعة وسبت ليستمعوا إلى تلك المواهب التي أبدعت وأمتعت وأحيت روح التلاوة في البيوت المصرية.

وأوضح الوزير أن الحفل الختامي سيقام في ليلة السابع والعشرين من رمضان في الاحتفال بليلة القدر، الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، ليشهد الحفل بذلك أيضًا ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين، التي يتفضل فيها فخامة الرئيس بتكريم الفائزين من مختلف دول العالم، فيكون ذلك مع تكريم نجوم دولة التلاوة من داخل مصر، في مشهد مهيب يجمع بين الاحتفاء بأهل القرآن عالميًا والاحتفاء بالمواهب المصرية الواعدة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الأوقاف منذ الإعلان عن هذا الحدث، قد بذلت مجهودًا كبيرًا، فقد تقدم ١٤ ألف متسابق من مختلف أنحاء الجمهورية، في سبع محافظات مركزية، فأسفرت التصفيات عن اختيار ٣٠٠ متسابق، خضعوا في أكاديمية الأوقاف الدولية لبرامج تأهيل وتقييم دقيقة، ثم أسفرت هذه المرحلة عن اختيار ٣٢ متسابقًا، وانحسم الاختيار في خمسة متسابقين فقط، معلنًا عن تشكيل لجنة من تسعة أعضاء من كبار المتخصصين للاستماع إلى كل مقاطع المتسابقين الخمسة وفحصها وإبداء رأيها في مظروف مغلق يعلن أمام شعب مصر العظيم، تأكيدًا لأعلى درجات الشفافية والحياد.

وتضم اللجنة كلًّا من: فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي - وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور أحمد نعينع - شيخ عموم المقارئ المصرية، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد المرضي - عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، وفضيلة الدكتور عبد الكريم صالح – الأستاذ بكلية القرآن الكريم، وفضيلة الأستاذ الدكتور بشير دعبس - أستاذ ورئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم، وفضيلة الدكتور محمد مصطفى علي علوة - المدرس بكلية القرآن الكريم، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف، وفضيلة الشيخ سمير محمد علي - شيخ معهد قراءات شبرا الخيمة، وفضيلة الدكتور طه عبد الوهاب - خبير المقامات الصوتية، وفضيلة الشيخ طه النعماني – قارئ مسجد عمرو بن العاص، القارئ المعتمد بالإذاعة والتليفزيون.

كما أعلن وزير الأوقاف عن التحضير للموسم الثاني لدولة التلاوة عقب شهر رمضان المبارك، واستنساخ نجاح التجربة في دولة الإنشاد ودولة الفحصى في القريب العاجل، استمرارًا لنهج الوزارة في رعاية المواهب القرآنية واللغوية، وترسيخ مكانة مصر الرائدة في خدمة علوم القرآن واللغة.

من جانبه قدم المهندس أيمن القوصي - الرئيس التنفيذي لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، الشكر لوزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا البرنامج ورعاية الموهوبين، وكل من ساهم وأبدع وأنتج هذا البرنامج المبارك، موضحًا أن هذا البرنامج يوجه عدة رسائل من بينها: الإتقان في العمل، وسلامة الذوق. واختتم الاحتفال بابتهال ديني للقارئ عمر ناصر، من نجوم دولة التلاوة، أضفى على الحفل أجواء إيمانية وروحانية.