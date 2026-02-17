إحالة سيدة متهمة بقتل نجلها بمساعدة زوجها في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية

أحالت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، اليوم الاثنين، كل من «ع.م.ع» سائق توكتوك، و«ي.ص.م» ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية؛ لاتهامهما بقتل «ص.ا.م»، 10 أعوام، نجل المتهمة الثانية.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 9532 لسنة 2025 جنح كرموز، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بوصول طفل مصابًا في أنحاء جسده، وتوفي متأثرًا بها.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهمة الثانية، عقب طلاقها من والد المجني عليه، تزوجت من المتهم الأول، وأن المتهمين اعتادا التعدي على الطفل.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أنه وفي يوم الواقعة، تعدى المتهمان على الطفل بعصا خشبية «شومة» وعقب طلبه السفر إلى والده بمحافظة الجيزة، نشبت مشادة بين المتهمين بسبب رفض المتهم الأول سفر زوجته، وعادا به إلى مسكنهما.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم الأول بخلع ملابس المجني عليه والتعدي عليه بالضرب، وظل الطفل يردد كلمات تعبر عن رفضه المكوث معهما، ثم تعدت عليه المتهمة الثانية بالضرب عدة مرات.

ولفتت التحقيقات أنه وعقب عودة المتهم الأول إلى المنزل مرة أخرى، وجد الطفل في حالة إعياء شديد، فتم نقله إلى المستشفى، وفارقت الحياة على أثر ذلك متأثرًا بإصابته.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجتهما أقر بالواقعة، فتحرر محضر إداري، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا إلى محكمة جنايات الإسكندرية لبدء محاكمتهما.