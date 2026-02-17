نجم الاهلي السابق ينتقد مهاجم الأهلي الجدديد كامويش

وجّه محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، انتقادات حادة للمهاجم الأنجولي يليسن كامويش، لاعب النادي الأهلي، بعد ظهوره بمستوى متواضع منذ انضمامه للفريق.

وكان كامويش قد انتقل إلى الأهلي قادمًا من نادي ترومسو النرويجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه لم ينجح في تقديم الأداء المنتظر، حيث أخفق في تسجيل الأهداف أو إقناع الجماهير بإمكاناته الفنية.

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد عبد الجليل أن اللاعب لا يرقى لطموحات القلعة الحمراء، مشددًا على أن محمد شريف حتى لو لم يكن في أفضل حالاته يظل أكثر تأثيرًا منه. كما انتقد إدارة النادي بسبب إتمام الصفقة، معتبرًا أن اللاعب لا يتناسب مع تاريخ وقيمة الأهلي.

وتساءل عبد الجليل عن سبب عدم التعاقد مع مهاجم أكثر قوة، موجهًا حديثه إلى محمود الخطيب رئيس النادي، في إشارة إلى خبرته السابقة كمهاجم.

كما تطرق للحديث عن مروان عثمان، واصفًا إياه بأنه مهاجم جيد، لكنه لا يمتلك المواصفات التي تؤهله ليكون الخيار الأساسي في هجوم الأهلي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لم تحقق الإضافة الفنية المطلوبة حتى الآن.