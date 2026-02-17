بسيوني حكماً لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في ثمن نهائي كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز عن أسماء طاقم حكام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا التي تقام في الخامسة، مساء اليوم، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في ختام منافسات ثمن نهائي النسخة رقم 94 لكأس مصر.

يقود هذا الطاقم الحكم الدولي محمود بسيوني ويعاونه كلاً من الدولي محمد مجدي سليمان وعمر فتحي’ بينما يتولى محمود منصور مهام الحكم الرابع ويظهر الثنائي محمود دسوقي وأحمد لطفي في غرفة الفيديو.

كان الزمالك قد تأهل للدور الستة عشرة بعد تخطيه عقبة بلدية المحلة بنتيجة 1- صفر، سجل هدف الزنمالك الوحيد ناصر منسى، بينما تأهل سيراميكا للدور ذاته بعد أن تخطى عقبة أبو قير للأسمدة بنتيجة 2- صفر في الدور الـ 32، سجلهما صديق أوجولا، وأيمن سعد موكا.

ويحمل الزمالك لقب النسخة الأخيرة من الكأس بعد فوزه في النهائي الموسم الماضي على بيراميدز بركلات الترجيح.