هيئة البث الإسرائيلية: احتمال توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بجنيف غير حقيقي

• هيئة البث الإسرائيلية اعتبرت هذه الجولة ذات أهمية حاسمة لقرار الأمريكيين بشأن مواصلة المحادثات أو مهاجمة إيران

أفاد إعلام عبري، الثلاثاء، بأن احتمال نجاح الأطراف في التوصل إلى اتفاق خلال الجولة الجديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية المقرر أن تنطلق اليوم في جنيف بسويسرا "غير حقيقي".

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، أن "هذه الجولة ذات أهمية حاسمة لقرار الأمريكيين بشأن مواصلة المحادثات أو مهاجمة إيران".

وأضافت المصادر أن "احتمال نجاح الأطراف في التوصل إلى اتفاق غير حقيقي".

ولفتت إلى أنه "في وقت سابق من هذا الشهر، عقدت الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، وفي ذلك الوقت، قالت مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات أن ’لا أحد من الطرفين تحرك كثيرا عن موقفه الأولي’".

من جهته، قال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، الثلاثاء: "هذه المرة، الأجواء أثقل من أي وقت مضى، حيث تتحدث واشنطن عن نافذة ’أسابيع لا شهور’، وسط إصرار طهران على عدم التخلي عن تخصيب اليورانيوم".

وأضاف: "في الوقت نفسه، نشرت الولايات المتحدة بالفعل حاملات طائرات إضافية في الشرق الأوسط وتستعد أيضا لاحتمال حملة عسكرية طويلة إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج".

وتابع الموقع: "قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن أي اتفاق يجب أن يتضمن تفكيكا كاملا لبنية إيران التحتية للتخصيب، وليس مجرد وقف مؤقت لها".

وأردف: "لذا، قبل بدء الجولة الثانية في جنيف، تبدو الفجوات عميقة: إيران تطالب بتخفيف العقوبات والحفاظ على التخصيب، بينما تطالب الولايات المتحدة وإسرائيل بتفكيك البنية التحتية والتعامل مع الصواريخ و’الإرهاب’، وقبل كل شيء، هناك شعور بأن هذا سباق مع الزمن، وأنه إذا لم تنجح المحادثات، فقد تكون المرحلة التالية أكثر خطورة".

وبين 10 و12 فبراير الجاري، زار نتنياهو واشنطن والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمرة السابعة، وبحث معه عدة ملفات على رأسها النووي الإيراني.

وقبل ذلك، وبالتحديد في 6 فبراير، استضافت العاصمة العمانية مسقط جولة جديدة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، بعد توقفها عقب الهجمات التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في يونيو 2025.

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، ونقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

كما سعت الإدارة الأمريكية إلى طرح برنامج إيران الصاروخي ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة على طاولة المفاوضات، إلا أن طهران أكدت مرارا أنها لن تتفاوض بشأن أي قضايا أخرى غير برنامجها النووي.

وأعلنت إسرائيل منذ يناير الماضي رفع حالة التأهب تحسبا لهجوم إيراني حال مهاجمة الولايات المتحدة لإيران.

وتصر إسرائيل على أن أي اتفاق يجب ان يشمل وقف البرنامج النووي الإيراني ووقف البرنامج الصاروخي ووقف دعم حلفاء إيران في المنطقة.

وتخشى إسرائيل من أن الرئيس الأمريكي سيكتفي بالتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي، دون وقف برنامجها الصاروخي.