الدفاع المدني في غزة: مصرع 3 مواطنين أثناء محاولتهم حفر آبار لاستخراج المياه

أفاد التقرير السنوي للمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بمصرع 3 مواطنين أثناء محاولتهم حفر آبار لاستخراج المياه، في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

وذكر التقرير، الذي نشره الدفاع المدني عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، أن طواقم الإنقاذ تعاملت مع 19 حادثة لانهيارات حفر رملية عميقة، انهارت على مواطنين لدى محاولتهم حفرها بحثا عن المياه.

وأشار إلى أن طواقم الإنقاذ استطاعت انتشال المواطنين وإنقاذهم بعد أن غمرتهم الرمال داخل هذه الحفر، لكن 3 مواطنين منهم توفوا بعد نقلهم إلى المستشفيات.

وحذر التقرير من ارتفاع واضح في حوادث انهيارات حفر آبار المياه خلال الشهور الماضية، بعد أن لجأ المواطنون إليها خلال الحرب لتوفير احتياجهم من المياه، لاسيما في المناطق التي نزحوا فيها.

ودعا الدفاع المدني، الجهات المختصة إلى إيجاد بدائل سليمة توفر المياه للمواطنين، وتجنبهم اللجوء الذاتي إلى حفرها، وتعريض حياتهم إلى الخطر.

والأسبوع الماضي، قالت الأمم المتحدة إن مدينة غزة لا تزال تعاني من نقص حاد في المياه، على الرغم من إعادة فتح خط الإمداد الرئيسي الواصل من إسرائيل إلى قطاع غزة مؤخرا.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا» بأن شركاءه العاملين في المياه والنظافة الشخصية والصرف الصحي قد سجلوا نقصا في مياه الشرب ومياه المنازل حتى بعد استئناف عمل خط إمداد شركة «ميكروت» الإسرائيلية.

ولا يزيد إجمالي المياه التي تصل يوميا لسكان المدينة عن 6 آلاف متر مكعب، مع تسجيل هدر وفقدان مائي كبير في المناطق التي يصعب الوصول إليها.