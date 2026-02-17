واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، انتهاك سيادة سوريا بتوغل جديد في ريف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، واعتقال أحد الشبان.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، بأن "الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شاباً أثناء توغله في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي منتصف ليل الثلاثاء".

جاء ذلك بعد ساعات من اعتقال قوة إسرائيلية شابين من قرية غدير البستان، في ريف القنيطرة الجنوبي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء الاثنين.

وأصبحت الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا يومية في الآونة الأخيرة، رغم تأكيد دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت تل أبيب من جانب واحد إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2023.

وتلك الانتهاكات الإسرائيلية تتمثل في تنفيذ توغلات برية، وشن قصف مدفعي لا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا (جنوب)، واعتقال مواطنين، وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

وتأتي هذه الانتهاكات رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين سوريا وإسرائيل في 6 يناير الماضي، بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

ويقول سوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.



