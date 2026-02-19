برنامج الأغذية العالمي: أفغانستان تواجه أزمة جوع كارثية

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أفغانستان تواجه أزمة جوع كارثية.

وقال جون أيليف، مدير البرنامج في أفغانستان: "نحن نواجه أزمة غذائية كارثية، حيث يعاني ثلثا البلاد من سوء تغذية حاد خطير أو يصل إلى مستوى الأزمة. هذه هي أعلى نسبة سوء تغذية مسجلة في البلاد على الإطلاق. وحياة 4 ملايين طفل في خطر".

أطفال يائسون يُرفضون

وبعد أن دمرتها أربعة عقود من الصراع، اعتمدت أفغانستان لفترة طويلة على المساعدات الخارجية، لكن استيلاء حركة طالبان على السلطة في عام 2021 أدى إلى توقف المساعدات الخارجية المباشرة بين عشية وضحاها، مما دفع الملايين إلى الفقر والجوع.

وتفاقمت الحالة بسبب الاقتصاد المتهالك، والجفاف الشديد، والزلزالين المدمرين في أواخر عام 2025، وعودة 3ر5مليون أفغاني طردوا بشكل أساسي من باكستان وإيران المجاورتين.