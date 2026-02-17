رئيس إقليم كردستان بالعراق: لتركيا أثر إيجابي في تحقيق السلام بسوريا

• نجيرفان بارزاني أكد أن حكومة إقليم كردستان في العراق تدعم جميع مكونات سوريا

قال رئيس إقليم كردستان في العراق نجيرفان بارزاني، إن دور تركيا في تجاوز سوريا لمشاكلها كان "إيجابياً للغاية"، وإن العديد من الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا مساعدة أنقرة ودعمها.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، مساء الاثنين، تطرق خلاله إلى الوضع في سوريا.

وأكد بارزاني دعمهم للحوار بين حكومة دمشق وتنظيم "قسد".

وأضاف قائلا: "أستطيع القول إن دور تركيا كان إيجابياً للغاية، وإن العديد من الإنجازات التي تتحقق اليوم في سوريا ما كانت لتتم لولا مساعدة تركيا ودعمها".

وأردف: "لعبت تركيا دورا بالغ الأهمية في سوريا، حيث ساهمت في تيسير التوصل إلى اتفاق بين قسد والحكومة السورية. وبحسب ما رأيت ولاحظت، كان دور أنقرة بنّاءً للغاية".

وأكد أن حكومة إقليم كردستان تدعم جميع المكونات في سوريا، مبيناً أن "المسألة التي تهمنا هي أن أي إجراء يُتخذ بشأن شمال شرق سوريا وباقي مكونات البلاد، يجب أن يُدرج بشكل أو بآخر في الدستور السوري".

كما أشار بارزاني إلى الطروحات الداعية لتطبيق نموذج إقليم كردستان في سوريا، قائلًا: "علينا أن نكون واقعيين في هذا الشأن. إذا اعتقدنا أنه يمكننا نسخ النموذج الذي نملكه في إقليم كردستان العراق وتطبيقه في سوريا كما هو، فإن ذلك لن يكون ممكناً".

وفي 30 يناير الماضي، توصلت الحكومة السورية إلى "اتفاق شامل" مع "قسد"، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي يشمل الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للأكراد السوريين، بما يعكس التزاما ببناء دولة جامعة تحمي حقوق مواطنيها دون إقصاء أو تمييز.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تبذل السلطات السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد.



