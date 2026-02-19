ميرتس: الحرب في أوكرانيا لن تنتهي إلا بعد استنزاف أحد الطرفين عسكريا أو اقتصاديا

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن اعتقاده أنه لا احتمال لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة عن طريق التفاوض، مؤكدا أن الصراع لن ينتهي إلا بعد استنزاف أحد الطرفين عسكريا أو اقتصاديا.

وقال ميرتس في تصريحات نشرتها صحيفة راينبفالتس اليوم الخميس: "في تقديري، لن تنتهي هذه الحرب إلا بعد استنزاف أحد الطرفين، عسكريا أو اقتصاديا".

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أضاف ميرتس: "لن تقنع الحجج المنطقية والإنسانية بوتين. هذه هي الحقيقة المرة". وأشار إلى أن هدف الجهود الأوروبية يجب أن يكون ضمان أن "الدولة الروسية لم تعد قادرة على مواصلة الحرب عسكريا ولم تعد قادرة على تمويلها اقتصاديا".

ووفقا لتقييم ميرتس، فإن "النخبة الحاكمة في روسيا" لا يمكنها البقاء على قيد الحياة دون حرب في المستقبل المنظور. وقال المستشار الألماني: "يجب أن تبقي آلة الحرب تعمل لأنها لا تملك خطة أخرى لما ستفعله بمئات الآلاف من الجنود الذين يعودون من الجبهة، والذين يعانون في بعض الأحيان من صدمات نفسية شديدة".

ووصف ميرتس الوضع الحالي لروسيا بعبارات قاتمة: "في الوقت الحالي، نشهد هذا البلد في حالة من البربرية الشديدة. وهذا لن يتغير في المستقبل المنظور، وهو أمر يجب أن نتقبله".