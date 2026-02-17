الفنان محمد جمعة عن مسلسل «فن الحرب»: يوسف الشريف يقدم عملا مختلفا عن كل ما سبقه

كشف الفنان محمد جمعة، عن بعض كواليس مسلسل فن الحرب، من بطولة الفنان يوسف الشريف، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2026، قائلًا: "إن شاء الله نكون بنعمل حاجة مختلفة في رمضان".

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، إن الفنان يوسف الشريف مشهور بتقديم الأعمال المختلفة، مضيفًا: "السنة دي اللي بيقدمه يوسف مختلف عن كل اللي قدمه قبل كده وأعتقد أنه راجع بقوة".

وتابع: "المسلسل جامع بين الصنف اللي يوسف بيشتهر بيه والشكل الحديث شوية، وفيه نوع من اللايت كوميدي في المواقف اللي حاصلة".

وأشاد بمؤلف المسلسل المؤلف عمرو سمير عاطف، وبالمخرج محمود عبدالتواب (توبة)، قائلًا: "أوعد المشاهدين إن هما هيشوفوا عمل ممتع جدًا وهيستفيدوا منه حاجات كويسة، وفي النهاية هينبسطوا برجوع يوسف الشرف".

وذكر أن فن الحرب يقدّم صورة مختلفة للفنان يوسف الشريف، والذي سيبهر جمهوره وربما يكسبه جمهورًا جديدًا.

وتمنى تقديم عمل يسعد الجماهير، قائلًا إن دور الفن يتمثل في إسعاد المواطنين والترفيه عنهم، بجانب دوره التوعوي.

وتابع: "بنحاول نقدم بجانب الرسائل والحاجات اللي بنقدمها نوع من الترفيه عن الناس اللي بتبقى تعبانه طوال اليوم، دي مهمة الفن".

ولفت جمعة إلى الرسائل التي تقوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعرضها في أعمالها الأخيرة، قائلًا: "كان مسلسل لعبة وقلبت بجد كان بيتعرض، أنا كتبت على صفحتي وقلت أرجوكم يا جماعة اتفرجوا على المسلسل ده".

وتابع: "أنا سعيد جدًا بجانب إن إحنا بنعمل الجانب الترفيهي إن في جانب توعوي وجايز يكون فيه منفعة للناس"

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى مشوق، حول شاب يقرر السير خلف شغفه بالتمثيل، رافضًا العمل مع والده، ولكّن خيانة مفاجئة تؤدي إلى انهيار إمبراطورية العائلة ودخول والده السجن، لتتحول حياته من فنان إلى رجل يسعى للانتقام وكشف الحقيقة.

والمسلسل من بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيرى عادل، إسلام ابراهيم، دنيا سامى، وغيرهم، وتأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب، إنتاج أروما استديوز.