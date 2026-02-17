إحالة عامل للجنايات بتهمة إنهاء حياة زوجته حرقًا في الإسكندرية

أحالت نيابة المنتزه الكلية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، «ر.م.ا»، عامل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية لبدء إجراءات محاكمته؛ لاتهامه بقتل زوجته «ا.ا.ع»، ربة منزل.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 23931 لسنة 2025 جنح ثانٍ المنتزه، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة، ووجود سيدة، والنيران تلتهم جسدها.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم تزوج من المجني عليها منذ عدة سنوات في منطقة أبو قير، وعلى أثر خلافات بينهما قام بتطليقها، إلا أن بعض الأهالي تدخلوا وعادت إليه مرة أخرى.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أنه وفي يوم الواقعة، نشبت بينهما مشادة تطورت إلى قيام المتهم بإحضار زجاجة تحتوي على مادة البنزين وسكبها على جسدها، ما تسبب في إصابتها بحروق متفرقة بأنحاء جسدها.

ولفتت التحقيقات، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وعقب وصول الشرطة، أقرت المجني عليها بقيام المتهم بارتكاب الواقعة بقصد إزهاق روحها، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها عقب وصولها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجتهما أقر بالواقعة، فتحرر محضر إداري، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا إلى محكمة جنايات الإسكندرية لبدء محاكمتهما.