الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن القرارات الرئاسية الخاصة بالقطاع الصحي تؤكد أن الصحة تحتل أولوية سيادية وإنسانية على أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أمس الاثنين، إلى أن الرئيس أصدر توجيهات بصرف 3 مليار جنيه لدعم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، التي انطلقت في أغسطس 2018، مضيفًا أن المبادرة احتفلت هذا العام بمرور 7 سنوات منذ انطلاقها، وتمكنت خلال هذه الفترة من إنهاء معاناة أكثر من 3 ملايين حالة، بتكلفة إجمالية قاربت 31 مليار جنيه.

وأضاف أن نجاح المبادرة جاء نتيجة التحول إلى منظومة صحية متكاملة، تشمل تنسيقًا بين مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والجامعات، والقوات المسلحة، والشرطة، والقطاع الخاص، مع اعتماد حوكمة كاملة لضمان توجيه الموارد المالية للمستحقين.

وأضاف أن المبادرة تعتمد على غرفة مركزية لمتابعة المرضى والمستشفيات، والتأكد من إجراء التدخلات الجراحية في مواعيدها، وتقليل مدة الانتظار، وضمان توفر المستلزمات والأدوية، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

وتابع أن المبادرة تشمل مجموعة من التدخلات الجراحية المهمة، مثل: "الرمد، قساطر القلب، جراحة العظام، المخ والأعصاب، القلب المفتوح، الأورام، القسطرة الطرفية، زراعة القوقعة، القسطرة المخية، وزراعة الكبد والكلى".

وأوضح أن أي مريض يتم تشخيصه في أي مستشفى من المستشفيات المشاركة يتم إدخاله مباشرة في مسار المبادرة، ويُسجل في قاعدة البيانات الخاصة بها، حيث تتم متابعة حالته من خلال الغرفة المركزية، وفي حال تجاوز وقت الانتظار المحدد، يتم التواصل مع المستشفى أو تحويل المريض إلى مستشفى آخر لتجنب التكدس وضمان سرعة الخدمة.

وأكد أن المبادرة تستمر بدعم ومتابعة مباشرة من الرئيس، لتطور الخدمة الطبية، والاستماع للشكاوى ورؤية النتائج لضمان أعلى جودة ممكنة للمرضى.