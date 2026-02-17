ترامب: أشارك بصورة غير مباشرة في المحادثات مع إيران

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الإثنين، ⁠إنه سيشارك "بصورة غير مباشرة" في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء في جنيف.

وأضاف ترامب للصحفيين ‌على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "سأشارك في تلك المحادثات بصورة غير مباشرة. ستكون بالغة ‌الأهمية"، معربا عن اعتقاده أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشار إلى أن "إيران سعت إلى مفاوضات صعبة، لكنها تعلّمت عواقب هذا الموقف المتشدد الصيف الماضي عندما قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية ⁠إيرانية".

كما أوضح ترامب ‌أن الإيرانيين لديهم هذه المرة دافع للتفاوض، قائلا: "⁠لا أعتقد أنهم يريدون (تحمل) عواقب عدم إبرام ⁠اتفاق".

ويتصاعد التوتر ‌قبيل المحادثات، مع نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط.

وقال مسئولون أمريكيون لوكالة رويترز إن الجيش يستعد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية مطولة إذا لم تنجح المحادثات.