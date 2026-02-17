محافظ أسوان الجديد: الملف السياحي على رأس أولوياتنا خلال المرحلة الحالية

قال المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، إنّ أولويات المحافظة في المرحلة الراهنة تتركز بشكل أساسي على تنمية القطاع السياحي والاستثمار السياحي، وتقديم تجربة مميزة للسائحين القادمين إلى أسوان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه جرى إعداد "رؤية أسوان 2040" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بهدف تعزيز عدة محاور تنموية في المحافظة بما يخدم السكان والزوار على حد سواء.

وأوضح أن محافظة أسوان ليست محافظة سياحية فقط، بل تمتلك مساحات زراعية واسعة، وهو ما يجعل الاستثمار في الزراعة من الأولويات الأساسية لضمان تحقيق دخل مستدام للأهالي على مدار العام، بعيدًا عن الطابع الموسمي للسياحة.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن هذا التوجه يسعى إلى تحقيق التكامل بين الريف والحضر وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وشدد على أهمية تحسين البنية الأساسية والاهتمام بالبيئة في محافظة أسوان، بما يعيد للمحافظة ومدينة أسوان رونقها الذي يليق بأهالي المحافظة وزائريها على حد سواء.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.