إياد نصار: مسلسل صحاب الأرض يجسد قدرة الفلسطيني على الحياة رغم الظروف الصعبة

قال الفنان إياد نصار، إن مسلسل "صحاب الأرض" لا يتناول الحرب بقدر ما يركز على الإنسان الفلسطيني العادي وقدرته على الصمود والمواجهة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ العمل يسلط الضوء على لحظات اختبار حقيقية يمر بها الناس، حيث يظهر مدى تمسكهم بأرضهم وحقهم في البقاء رغم الظروف الصعبة، بعيدًا عن الشعارات السياسية والبطولات الخارقة.

وأشار نصار إلى أن مشاركته في المسلسل كانت ذات بعد شخصي وإنساني، كون له أصول فلسطينية، مؤكّدًا أن قرار العمل في هذا المشروع كان مبنيًا على شعوره بالمسؤولية تجاه القضايا الإنسانية.

وأوضح أن المسلسل يعكس الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة، ويسلط الضوء على قدرة الأفراد على الاستمرار رغم كل الصعوبات.

ونوه بأن المسلسل يركز على الإنسان العادي وليس الشخصيات البطولية الخيالية، موضحًا أن الأهمية تكمن في تصوير الناس الذين يواصلون حياتهم ويثبتون على أرضهم دون الاعتماد على الدبابات أو الحماية العسكرية، بل عبر الصمود الشخصي والشجاعة الفردية في وجه الصعوبات.

وأكد نصار أن هذا المشروع يمثل رسالة إنسانية قبل أن يكون دراميًا أو سياسيًا.

