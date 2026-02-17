أغنية «إخوات» تحكي رحلة الشقاء واللقاء في مسلسل «أولاد الراعي»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «أولاد الراعي»، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان «إخوات»، والتي جاءت لتلخص رحلة أبطال المسلسل الإنسانية منذ الطفولة وحتى مرحلة النضج.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وغناء المطرب إبراهيم الحكمي، حيث حملت في مضمونها بعدًا إنسانيًا مؤثرًا يعكس فكرة الترابط الأسري وقوة العلاقة بين الإخوة رغم تقلبات الحياة.

وللمرة الأولى، تحكي أغنية المسلسل قصة حياة «أولاد الراعي» منذ فقدان والدهم في مرحلة الطفولة، مرورًا بسنوات النضج والشباب، وما شهدته حياتهم من تفرّق وظروف قاسية، قبل أن تجمعهم الأقدار مجددًا في بداية أحداث العمل، مع لمّ شمل الأشقاء الثلاثة.

واستعرضت الأغنية صورًا حقيقية لأبطال العمل، وهم: ماجد المصري، خالد الصاوي وأحمد عيد.وذلك في مراحل الطفولة والشباب والنضوج، حيث تم توظيف هذه الصور بشكل درامي لخدمة فكرة الأغنية، والتأكيد على أن الإخوة، مهما اختلفوا أو فرّقتهم الحياة، يظلون السند الحقيقي لبعضهم البعض.

وحرصت الشركة المنتجة على طرح الأغنية قبل أيام من حلول شهر رمضان، ضمن خطة الترويج للعمل، تمهيدًا لعرضه في الموسم الرمضاني، حيث تُعد «إخوات» بمثابة المدخل العاطفي والإنساني لأحداث المسلسل، وتمنح الجمهور لمحة مبكرة عن طبيعة الصراعات والعلاقات التي ستتطور على مدار الحلقات.

يذكر أن مسلسل" أولاد الراعي" بطولة ماجد المصرى، خالد الصاوى، أحمد عيد، نرمين الفقى، أمل بوشوشة، إيهاب فهمى، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغنى، محمد عز، نوليا مصطفى، شادى مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين، وهو من تأليف ريمون مقار، مينا بباوي، وخالد شكري، ومحمود شكري، وطه زغلول، إخراج محمود كامل، وإنتاج شركة فنون مصر.



