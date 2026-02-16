وزيرة الإسكان: استيعاب جميع الموظفين المتقدمين لوحدات زهرة العاصمة بمدينة بدر

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استيعاب جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بمختلف الوزارات، ممن تقدموا للحصول على وحدات سكنية ولم يحالفهم الحظ خلال الفترة الماضية، وتسكينهم بمشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن ملائم للمنتقلين.

وأوضحت الوزيرة، في بيان مساء اليوم، أنها تعمل حالياً على توفير الوحدات السكنية المناسبة لهؤلاء الموظفين لضمان استقرارهم الأسري والاجتماعي، ودعم كفاءة الأداء الحكومي داخل العاصمة الجديدة، مؤكدة أن مشروع «زهرة العاصمة» يمثل أحد أهم مشروعات الإسكان المخصصة للعاملين المنتقلين، وصُمم وفق أعلى المعايير التخطيطية والخدمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يوفر بيئة سكنية متكاملة تشمل الخدمات الأساسية والترفيهية، فضلاً عن سهولة الربط بشبكة الطرق ووسائل النقل المؤدية إلى العاصمة الجديدة، لافتة إلى أن المشروع يضم مدارس، ومراكز طبية، وأسواقاً تجارية، ومناطق خضراء، ومرافق خدمية متنوعة، بما يحوله إلى مجتمع عمراني متكامل.

وشددت المنشاوي على حرص الوزارة أن تكون المجتمعات العمرانية الجديدة مكتملة الخدمات لتوفير جودة حياة تليق بموظفي الدولة، مؤكدة استمرار وزارة الإسكان في تنفيذ خططها لتوفير مشروعات سكنية متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، دعماً لجهود الدولة في التوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.