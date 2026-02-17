وزير الخارجية: مصر مستعدة لنقل تجربتها شديدة النجاح في البنية التحتية والتنمية المستدامة للقارة الإفريقية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن القارة الإفريقية تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية والاستقرار والأمن، مشيرا إلى أن هذا المسار يعكس نجاعة الرؤية المصرية القائمة على الارتباط الوثيق بين تحقيق الأمن والاستقرار من جهة، وقضية التنمية من جهة أخرى.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «صدى البلد» على هامش القمة السنوية للاتحاد الإفريقي من في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنه على عدم إمكانية حدوث تنمية مستدامة بدون أمن، كما لا يمكن استدامة الأمن بدون تنمية.

ولفت الوزير إلى أن الأشقاء في القارة تبنوا هذه الرؤية المصرية، عبر العمل على تحقيق الأمن وإسكات البنادق وحل المنازعات بالطرق السلمية، والمسار الآخر العمل على تحقيق التنمية، منوها إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو «رائد ملف إعادة الإعمار وتحقيق البناء في مرحلة ما بعد النزاعات».

وأشار إلى وجود «تقدم ملموس» في تخفيف حدة التوترات وإيجاد حلول دبلوماسية لصراعات القارة، مشيرا إلى وجود صراعات لا تزال «عصية على الحل» في السودان والصومال ومنطقة الساحل الإفريقي.

وذكر أن القارة تمتلك إمكانيات كبيرة، مؤكدا أن حشد الطاقات والتنسيق بين الدول الإفريقية يغنيها عن الذهاب إلى الغرب أو الدول المتقدمة في كل صغيرة وكبيرة.

ولفت إلى عقده لقاء مجمعا بتكليف رئاسي مع رؤساء مؤسسات التمويل الإفريقية، ضم رئيس بنك التنمية الإفريقي، ورئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، والمدير التنفيذي لمؤسسة «النيباد»، موضحا أن اللقاء استهدف تعظيم قضية التنمية وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القارة.

وشدد أن مصر تمتلك تجربة «شديدة النجاح» حققتها خلال العشر سنوات الماضية في مجالات البنية التحتية، والتوظيف، والتنمية المستدامة، والتحول الأخضر، مؤكدا استعداد الدولة الكامل لإشراك الأشقاء الأفارقة في هذه المشروعات الناجحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بالمشاركة في أفضل الممارسات التي أنجزتها مصر منذ عام 2014.

وأضاف أن مصر أصبحت «نموذجا» للدول الإفريقية في تعزيز الحلول السلمية للنزاعات وتحقيق التنمية عبر تعظيم التجارة البينية وخلق بيئة مواتية للاستثمار، لافتا إلى أن مساهمة القطاع الخاص المصري بأكثر من 66% من إجمالي الاستثمارات تعكس التزام الدولة بتمكينه.