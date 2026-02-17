عمرو سعد يتكفل بـ30 غارمًا وغارمة بـ10 ملايين جنيه تزامنًا مع مسلسله «إفراج»

أعلن الفنان عمرو سعد تكفله بمصاريف عدد من حالات الغارمين والغارمات، في مبادرة إنسانية جديدة كشف عنها من خلال فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهدف منها مساعدة المحتاجين وتخفيف كربهم.

وقال عمرو سعد إن مسلسل إفراج سيكون اسمًا على مسمى، حيث سيتم التكفل بشكل كامل بـ30 حالة من الغارمين والغارمات، بجميع المصاريف اللازمة حتى الإفراج عنهم وعودتهم إلى منازلهم وأسرهم وحياتهم الطبيعية.

وأوضح أنه قرر الإعلان عن المبادرة بشكل علني انطلاقًا من مبدأ «الدال على الخير كفاعله»، مؤكدًا أن إظهار أعمال الخير أحيانًا قد يشجع الآخرين على المشاركة والمبادرة، خاصة في ظل وجود طرق عديدة للدعاية يتم إنفاق مبالغ ضخمة عليها دون أثر حقيقي على حياة الناس.

ودعا عمرو سعد زملاءه في الوسط الفني إلى عدم الاكتفاء بتقديم الأعمال الفنية خلال شهر رمضان، بل السعي أيضًا إلى مساعدة المحتاجين خارج الشاشة، مؤكدًا أن الجمهور يستحق الدعم الحقيقي، لأن الفضل – بعد الله سبحانه وتعالى – يعود إلى الناس الذين صنعوا نجومية الفنانين، ولا يستحقون أن يُخدعوا عن طريق المنتج أو الدعاية، مشيرًا إلى أن «مليون دعوة صادقة خير من 100 مليون إعجاب أو تعليق يتم شراؤه».

وكشف أن هذه الخطوة تمثل بداية فقط، مشيرًا إلى رصد 10 ملايين جنيه لتوجيهها لمن يحتاجون الدعم الحقيقي على أرض الواقع، والمساهمة في حل مشكلاتهم بشكل مباشر.

ويخوض عمرو سعد السباق الرمضاني 2026 بمسلسل «إفراج»، ويشاركه البطولة تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، وبسنت شوقي. والعمل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.



