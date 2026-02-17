وزير الخارجية: مصر حققت ما لم تحققه أي دولة أخرى في 10 سنوات باستثمارات 600 مليار دولار في البنية التحتية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر تعتز وتفخر بانتمائها للقارة الإفريقية العظيمة، مؤكدا أن مصر ستظل لها «أيادي بيضاء» في القارة، في ضوء المسئولية النابعة من واقع الانتماء الإفريقي؛ وليس منحة منها.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «صدى البلد» على هامش القمة السنوية للاتحاد الإفريقي من في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى أن «الكل يشيد في الجلسات بالتجربة المصرية وبالنموذج الذي وضعه الرئيس السيسي لتصبح مصر قائدة في محيطها الإقليمي العربي والإفريقي».

واستشهد بـ «التجربة المصرية الفريدة» في البنية التحتية والإنشاءات والطاقة، مشددا أن «ما حققته مصر لم تحققه أي دولة أخرى في العشر سنوات الماضية باستثمار 600 مليار دولار، في مشروعات البنية التحتية من طرق ومحطات توليد كهرباء، ومدن جديدة وذكية».

ولفت إلى أن دولا إفريقية كثيرة تريد «استنساخ» التجربة المصرية، مشيرا إلى نجاح مصر في توطين الصناعات، مثل الأدوية والسيارات والصناعات الغذائية.

وأشار إلى رغبة الدول الإفريقية الشقيقة في نقل هذه النماذج المشرفة، لافتا إلى أن هدف مصر الوصول بمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، مستشهدا بمحطة «بنبان» في أسوان كأكبر محطة طاقة متجددة في القارة بقدرة 2000 ميجاوات.

ونوه إلى طلب بعض الدول الإفريقية المساعدة من مصر في مجالات بناء القدرات والتدريب المهني، ونقل الخبرات الفنية في مجالات حاضنات الشركات الناشئة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة.