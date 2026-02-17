التعليم العالي: أسبوع التعايش بأكاديمية الشرطة مستمر لنهاية العام وسيشمل الجامعات الخاصة والدولية

قال الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن «أسبوع التعايش» الذي يجمع طلاب الجامعات المدنية بطلاب أكاديمية الشرطة، كشفت عن تلاحم وطني بين الطلاب من مختلف المحافظات.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، إلى توجيه وزير التعليم العالي، باستمرار هذه المبادرة حتى نهاية العام الجاري، موضحا أنها ستشمل كل أنواع التعليم الجامعي في مصر.

وشدد أنها لن اقتصر على الجامعات الحكومية، موضحا أنها ستشمل الجامعات الأهلية، والتكنولوجية، والخاصة والدولية، بالإضافة إلى الأكاديميات التابعة لجامعة الدول العربية، لافتا إلى وجود قائمة كبيرة من الجامعات الراغبة في المشاركة.

وأشار إلى أن الطلاب المشاركين في الفوج الأخير، والبالغ عددهم 200 طالب وطالبة 150 طالبا و50 وطالبة، أظهروا انضباطا استثنائيا وفخرا كبيرا بوجودهم داخل الأكاديمية.

ونوه أن أسبوع التعايش تضمن محاضرات تخصصية حول «تحديات الأمن القومي والأمن السيبراني»، موضحا أن البرنامج سيستمر بمعدل دورتين إلى ثلاث دورات شهريا، عقب شهر رمضان المبارك.

وأشاد بالدور الذي لعبته وزارة الداخلية في إنجاح التجربة، مؤكدا أنها «لم تبخل بشيء» ووفرت كافة الزيارات الميدانية وسبل الراحة وفقا لقواعد الأكاديمية.

ونظمت أكاديمية الشرطة برنامج معايشة عملية على مدار أسبوع لعدد من طلبة جامعات القاهرة وعين شمس، وتضمنت فعاليات برنامج التعايش تنفيذ مجموعات متنوعة من الأنشطة الرياضية والتدريبية شملت تدريبات اللياقة البدنية بالملاعب المخصصة وأنشطة الدفاع عن النفس، وشارك طلبة الجامعات، طلاب كلية الشرطة في تدريبات السباحة وقفزة الثقة، كما تضمنت فعاليات التعايش التدريب على ركوب الخيل، وشملت الفعاليات مشاركة طلاب الجامعات لنظرائهم بكلية الشرطة وعلى مدار أيام التعايش في التدريبات الخاصة بالمداهمات الأمنية في الميادين التدريبية.