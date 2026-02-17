حمزة الجمل: حددنا برنامجًا بدنيًا وذهنيًا لكهربا لاستعادة مستواه

أكد حمزة الجمل، المدير الفني لفريق إنبي، أن الجهاز الفني وضع برنامجًا متكاملًا لتجهيز محمود عبد المنعم «كهربا» بدنيًا وذهنيًا، تمهيدًا لعودته إلى مستواه المعهود خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الجمل أن الجهاز الفني حدد عدد دقائق مشاركة اللاعب تدريجيًا مع الفريق، بعد ظهوره الأول أمام البنك الأهلي في الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

وقال، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»:«حددنا أوقات مشاركة كهربا خلال المرحلة المقبلة، كما أعددنا له برنامج إعداد بدني وذهني خاص، لمساعدته على استعادة مستواه بأفضل صورة».

وأضاف:«كهربا نجم كبير، ويمتلك خبرات مميزة بعد مسيرته مع الأهلي والزمالك، كما أنه متجاوب للغاية مع الجهاز الفني، ووجوده أضفى روحًا جديدة داخل الفريق».

واختتم المدير الفني لإنبي تصريحاته قائلًا:«نعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق أهداف النادي، مستفيدين من الوقت المتاح لرفع معدلات التجانس والخبرة بين اللاعبين».

يُذكر أن كهربا انضم إلى صفوف إنبي خلال فترة الانتقالات الأخيرة، عقب تجربة قصيرة مع القادسية الكويتي.