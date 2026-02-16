قيادي بحركة جيش تحرير السودان: الهدف الأول والأخير للدعم السريع نهب ممتلكات وثروات المواطنين

قال عقاد بن كوني قيادي في حركة جيش تحرير السودان، إنّ ما قامت به مليشيا الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023 وحتى اليوم يشاهده العالم كله، مشيرًا إلى أنها منذ اليوم الأول للحرب قامت بنهب ممتلكات المواطنين وقتلهم والاستيلاء على منازلهم في الخرطوم.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تحركات المليشيا امتدت بعد ذلك إلى ولاية الجزيرة، ثم إلى مدن دارفور، وارتكبت إبادة جماعية في الجنينة، ومن ثم في الفاشر وعدد من القرى.

وأكد أن من يتابع هذه الأحداث يعلم علم اليقين أن هدف المليشيا الأول والأخير هو نهب ممتلكات المواطنين وثرواتهم واستبدال المواطنين.

وأشار القيادي في حركة جيش تحرير السودان إلى أن المواطنين، إزاء هذه التطورات، يفرّون من مناطق سيطرة المليشيا ويتجهون نحو القوات المسلحة.

ولفت إلى أن رئيس مجلس السيادة سبق أن رفض، وكذلك رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس قبل يومين، فكرة الهدنة دون تنفيذ الشروط المطروحة، موضحاً أن هذه المليشيا إن لم تستوفِ هذه الشروط لن تترك الشعب السوداني.