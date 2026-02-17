رئيس إيران يدعو للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية دون تحويلها لأزمة

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى التعامل مع الاحتجاجات الشعبية بطريقة تحول دون تحويلها إلى أزمة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، خلال مشاركته في حفل تخرج أكاديمية الشرطة في طهران، حيث تطرق في حديثه إلى تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وأكد بزشكيان أنه لا ينبغي السماح بتعرض أفراد الشرطة للخطر أثناء أداء مهامهم، داعيا في الوقت نفسه لضبط النفس أثناء التعامل مع الاحتجاجات الشعبية.

وأضاف: "عندما تحدث كارثة أو حالة استياء أو انحراف في المجتمع، يجب أن نسيطر على هذا الوضع في مراحله الأولى قبل أن يتحول إلى أزمة، وأن نعمل على منعه ومعالجته".

كما شدد على ضرورة تزويد قوات الأمن الإيرانية بوسائل حديثة وتكنولوجية تمكنهم من إدارة الأحداث دون إلحاق الضرر بأنفسهم أو بالآخرين.

ومضى قائلا: "الاحتجاجات الشعبية يجب أن تدار بطريقة تضمن أقل قدر من الأضرار لجميع الأطراف".

وتأتي تصريحات بزشكيان تزامنا مع انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية.

وتصاعدت الضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق المظاهرات في إيران أواخر ديسمبر 2025 احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، ونقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

كما سعت الإدارة الأمريكية إلى طرح برنامج إيران الصاروخي ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة على طاولة المفاوضات، إلا أن طهران أكدت مرارا أنها لن تتفاوض بشأن أي قضايا غير برنامجها النووي.