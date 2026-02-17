سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دخلت قافلة مساعدات إنسانية وطبية، الثلاثاء، إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، لتعزيز الاستقرار الخدمي والمعيشي بالمنطقة.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بـ"دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء عبر حاجز المتونة بريف المحافظة الشمالي، برعاية وزارة الصحة وتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر السوري".

وبيّنت أن "القافلة تتألف من 30 شاحنة محمّلة بالطحين واللقاحات والمستلزمات الطبية وعدد من صهاريج المحروقات لتزويد أكثر من 30 محطة وقود".

وذكرت أن ذلك يأتي في خطوة تهدف إلى "تعزيز الاستقرار الخدمي والمعيشي بالمنطقة".

وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ يوليو الماضي، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز، خلفت مئات القتلى والجرحى.

لكن مجموعات تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ العقل الدروز، خرقته مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، رغم التزام الحكومة بالاتفاق وتسهيلها عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سوريا، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، وشددت على عزمها بسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد.