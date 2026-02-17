إلهام شاهين تشارك في تدشين تمثال الشاعر اليوناني قسطنطين كفافيس

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بمشاركتها في تدشين تمثال الشاعر اليوناني المصري قسطنطين كفافيس، حيث نشرت صورا لها من الاحتفالية التي أقيمت بمنزل السفير اليوناني نيكولاوس باباجيورجيو.

وعلقت إلهام على الصور: "في حفل منزل السفير اليوناني نيكولاوس باباجيورجيو، وبحضور وزيرة الثقافة اليونانية، لتدشين تمثال أهم شاعر يوناني معاصر والذي وُلد بالإسكندرية، ويعقبه في اليوم التالي حفل توزيع جوائز كفافيس بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة اليونانية، ثم يعقبه في اليوم الثالث حفل موسيقى يونانية بالجمعية اليونانية بالإسكندرية، مسقط رأس الشاعر الكبير".

وتابعت: "مبروك احتفالات الكفافيات 2026، مبروك لمعالي سفير اليونان بمصر ولكل الجالية اليونانية على أرض مصر، وكل أهل اليونان جيراننا الأحباء على البحر المتوسط، وبلد الحضارة الإغريقية، وبلد الفن الجميل، من أجمل أفلام النجم العالمي أنطوني كوين فيلم (زوربا اليوناني)، وأجمل موسيقى، وأجمل رقصة".

وختمت حديثها: "الفن الجميل يجمع الشعوب، ويسمو بالمشاعر، ويعودنا على الجمال ومتعة حواس السمع والبصر، كل التحية لأهل اليونان، البلد الجميل".

يذكر أن قسطنطين كفافيس هو شاعر يوناني مصري يعتبر من أبرز الشخصيات في الشعر اليوناني الحديث، فهو وُلد في 29 أبريل 1863 لعائلة يونانية في الإسكندرية، حيث عاش معظم حياته، وبعد وفاة والده انتقلت عائلته إلى إنجلترا لفترة قصيرة، ثم عادت إلى الإسكندرية.

وعمل كفافيس موظفا حكوميا في وزارة الأشغال العامة حتى تقاعده، وعلى الرغم من أنه عاش في مدينة كوزموبوليتانية مثل الإسكندرية، إلا أن شعره كان متأثرا بشكل كبير بالتاريخ اليوناني والروماني القديم، ولم يتأثر كثيرا بالثقافة المصرية المحيطة به.